Çaldığı bisiklet bakın kimin çıktı. Hırsız baltayı taşa vurdu

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesindeki Karasamsun Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, daha önce hırsızlık suçundan kaydı bulunan 52 yaşındaki Ü.T., bir apartmanın kapalı otoparkından bir bisiklet çaldı.

Çalınan bisikletin bir hakime ait olduğu tespit edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalıntı bisikletle birlikte yakalanan Ü.T., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Bakkala gitmek için bisikleti çaldığını öne süren Ü.T., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak

Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam etmekte.