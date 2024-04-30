Çaldığı bisiklet bakın kimin çıktı. Hırsız baltayı taşa vurdu

Kaynak: İHA
Çaldığı bisiklet bakın kimin çıktı. Hırsız baltayı taşa vurdu
Samsun'da bir hakimin bisikletini çalan şahıs, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesindeki Karasamsun Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, daha önce hırsızlık suçundan kaydı bulunan 52 yaşındaki Ü.T., bir apartmanın kapalı otoparkından bir bisiklet çaldı.

Çalınan bisikletin bir hakime ait olduğu tespit edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalıntı bisikletle birlikte yakalanan Ü.T., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Bakkala gitmek için bisikleti çaldığını öne süren Ü.T., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak

Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam etmekte.

aw193927-01.jpg

aw193927-02.jpg

aw193927-02-001.jpg

aw193927-03.jpg

aw193927-04.jpg

ekran-alintisi-001.jpg

İlgili Haberler
Hırsızı çaldığı ürünlerin alarmları ele verdi
Hırsızı çaldığı ürünlerin alarmları ele verdi
Hırsız, yakalanmamak için baza ile duvar arasına saklandı
Hırsız, yakalanmamak için baza ile duvar arasına saklandı
Son Haberler
Haşhaş helvasına coğrafi işaret Gündem
Haşhaş helvasına coğrafi işaret
Koton halka arz oluyor Ekonomi
Koton halka arz oluyor
Fenerbahçeli yıldız kaldıramadı Spor
Fenerbahçeli yıldız kaldıramadı
Anneanneye yapılan deprem şakası tepki çekti Video
Anneanneye yapılan deprem şakası tepki çekti
Açlık sınırı asgari ücreti yedi bitirdi. Türk-İş açıkladı Ekonomi
Açlık sınırı asgari ücreti yedi bitirdi. Türk-İş açıkladı
Van’da 104 kaçak yakalandı Yerel Haberler
Van’da 104 kaçak yakalandı