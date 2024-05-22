Çaldığı motosikletle kaçtı. Polisler kıskıvrak yakaladı

Kaynak: İHA
Çaldığı motosikletle kaçtı. Polisler kıskıvrak yakaladı
Aksaray’da çaldığı motosikletle giderken "dur" ihtarına uymayıp polisin kovalamacası sonucu yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Gece yarısı Hassas Mahallesi'nde gerçekleşen olay, polis ekiplerinin dikkatiyle başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı devriye gezen ekip, şüpheli davranışlar sergileyen bir motosiklet sürücüsüyle karşılaştı.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı ve ardından bir kovalamaca başladı.

Ekipler, şüphelinin kaçtığını telsizle duyurdu ve bölgeyi abluka altına aldı.

Kamera kayıtlarına da yansıyan kovalamaca sonucunda şüpheli, Nakkaş Mahallesi 2817 Sokak'ta motosikletiyle birlikte yakalandı.

2 AYRI HIRSIZLIK KAYDI ÇIKTI

Gözaltına alınan Y.E.G. (18) isimli şahsın daha önceden 2 ayrı hırsızlık kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Polis, motosiklet üzerinde inceleme yaparken şasenin kazındığını ve motosikletin çalıntı olduğunu belirledi.

Motosiklet, incelemelerin ardından çekici ile otoparka götürüldü ve şüpheli de sorgulanmak üzere Polis Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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