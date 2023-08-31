Çaldığı otomobille şehir şehir polisten kaçan hırsız yakalandı

Antalya'da çaldığı otomobilin plaka harfini değiştiren şahıs Denizli, Afyonkarahisar ve Isparta’da polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Şahıs, Burdur'da kıstırıldığı sokakta kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İHA
Çaldığı otomobille şehir şehir polisten kaçan hırsız yakalandı

Antalya’nın Elmalı ilçesinden lüks otomobil çalan G.E. (25) çaldığı otomobilin plakasında FB olan harf grubunu EB olarak değiştirdi. Şüpheli bu otomobil ile Antalya’dan Denizli’ye geldi. Burada benzin istasyonuna giren şahıs aldığı bin 800 liralık yakıtın parasını ödemeden kaçtı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu takibe giren G.E. daha sonra Afyonkarahisar ve Isparta uygulama noktalarından polisin “Dur” ihtarına uymayarak Burdur’a kadar kaçtı.

Burdur Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bilgi verilmesinin üzerine ekipler Plaka Tanıma Sisteminde tespit edilen otomobil yakalamak için çalışma başlattı. Burdur girişinde bulunan Kışla Uygulama noktasında da durmayan otomobil ekipleri peşine taktı. Yaşanan kovalamacanın ardından Cemil Mahallesi Ağıl Sokak üzerinde kıstırılan otomobilin sürücüsü araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüpheliyi kısa bir kovalamacanın ardından yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsızlık, güveni kötüye kullanma, nitelikli dolandırıcılık, kasten yaralama, oto hırsızlığı ve uyuşturucu kullanma gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan S.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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