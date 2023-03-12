Evlerden çaldıkları altınlarla yakalandılar

İHA'nın haberine göre, Denizli'de evlere girip ziynet eşyalarını çalan 4 kadın, ekiplerin çalışması sonucu yanlarındaki malzemelerle yakalandı.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; TOKİ binalarındaki vatandaşları hedef alan altın kızlar, belirledikleri evlere girerek duygu sömürüsü yapıp altın çalması üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, vatandaşlardan aldığı bilgiler sonucunda şüphelilerin kimliğini belirledi. Daha öncesinden de sabıkalarının olduğu öğrenilen 4 kadın, çaldıkları ziynet eşyalarıyla beraber kıskıvrak yakalandı. İfadeleri alınmak üzere karakola götürülen kadınlar, ardından adliyeye sevk edildi.

Görevliler, son zamanlarda artan bu hırsızlık olayına karşı vatandaşları uyararak kapılarını devamlı kapalı tutmalarını istedi.