Çaldıklarını taşımakta zorlanan hırsıza esnaf yardım etti

İstanbul'da çaldığı televizyonu taşımakta zorlanan şahsa yardım komşu esnaftan geldi. Yardım ettiği kişinin hırsız olduğunu anlamayan esnafın yardım ettiği görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Çaldıklarını taşımakta zorlanan hırsıza esnaf yardım etti

İstanbul, Beyoğlu’nda bir binaya giren hırsız çaldığı televizyonu çarşafa sararak dışarı çıkardı. Hırsızın televizyonu taşırken zorlandığını gören komşu esnafı ise hırsıza yardım etti. O anlar kameralara yansıdı.

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İMDADINA KOMŞU ESNAF YETİŞTİ

Beyoğlu’nda bir hırsız, binaya girerek çaldığı televizyonu çarşafa sararak apartman dışına indirdi. Çarşafa sarılı televizyonu taşımakta zorlanan hırsızın ise imdadına komşu esnafı yetişti.

aw931325-02.jpgDükkandan çıkarak hırsızın çaresiz hâlini gören iki esnaf, hırsızla beraber televizyonun bir ucundan tutarak adeta çalmasına yardım etti. Komedi filmini aratmayan görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

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