California’da orman yangını: 3 bin 400 hektar alan yandı

ABD’nin California eyaletinde 4 farklı noktada çıkan yangında en az 3 bin 400 hektar alan küle döndü.

KAYNAK: İHA
California’da orman yangını: 3 bin 400 hektar alan yandı

Dünya genelinde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle birçok ülkede orman yangını başladı. ABD’nin California eyaletinin güneyindeki Riverside County’de 4 farklı noktada Cuma günü orman yangını çıktı.

California İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, bölgede görülen Rabbit yangınında yaklaşık 3 bin hektar alanın küle döndüğü ve yangının yüzde 25’inin kontrol altına alındığı, yüzde 80’i kontrol altına alınan Reche yangınında ise 176 hektar alanın küle döndüğü belirtildi. Gavilan yangının yüzde 50’sinin kontrol altına alındığı 136 hektar alanın kül olduğu kaydedilen açıklamada, 42 hektarlık alanın yandığı Highland yangının yüzde 95’inin kontrol altına alındığı ifade edildi.

En şiddetli yangının yaşandığı Lakeview’deki Rabbit yangınında 152 yapının risk altında olduğu öğrenildi. Yangının nedeninin araştırıldığını açıklayan itfaiye yetkileri, alevlerin 2 gün içinde kontrol altına alınmasını beklediklerini bildirdi.

California İtfaiyesine göre eyalette yılın başından bu yana çıkan 3 bin 32 orman yangınında yaklaşık 10 bin 500 dönüm arazi küle döndü.

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