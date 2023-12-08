Çalınan 65 bin TL’lik malzemeler bulundu

Eskişehir’de çalınan ve piyasa değeri 65 bin TL olan inşaat malzemeleri jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bulundu. Olayla alakalı 4 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Çalınan 65 bin TL’lik malzemeler bulundu

Olay, Odunpazarı ilçesi Ağapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre piyasa değeri yaklaşık 65 bin TL olan 125 adet inşaat kalıp demiri çalındı. Olayla ilgili Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar sonucu Jandarma ekiplerince, olayın 3 şüpheli tarafından gerçekleştirdiği ve çaldıkları malzemeleri Odunpazarı ilçesinde hurdacıya sattıkları tespit edildi.

Eş zamanlı operasyon sonucunda; hırsızlığı gerçekleştiren 2 şüpheli ile hurdacılık yapan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Bulunan malzemelerin bir kısmı sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan 4 kişiden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişiden 1’i tutuklandı. “Suç Eşyasının Satın Alınması” suçundan mahkemeye sevk edilen 2 hurdacı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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