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Siirt'te köylülerin 'ağlayan gelin' mesaisi: Çalınmaması için başında nöbet tutuyorlar

Dünyanın nadide çiçeklerinden biri olan ve ‘ağlayan gelin’ olarak tabir edilen ters lalelerin çalınmaması için Siirt'te vatandaşlar nöbet tutmaya başladı.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 06:22
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Çalınmaması için başında nöbet tutuyorlar. Siirt'te köylülerin 'ağlayan gelin' mesaisi

Siirt'te köylülerin 'ağlayan gelin' mesaisi: Çalınmaması için başında nöbet tutuyorlar
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Endemik bir tür olan ve halk dilinde ‘ağlayan gelin’ olarak tabir edilen ters lalelerin doğal ortamında yetiştiği Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Erkent köyünde vatandaşlar, çalınmaması için nöbet tutmaya başladı.

"KÖYLÜLER OLARAK KİMSENİN KOPARMAMASI İÇİN NÖBET TUTUYORUZ"

DHA’nın haberine göre; Köy Muhtarı Abdülaziz Araz, çiçeğin yetiştiği alanlara uyarı levhaları konulmasını isteyerek, “Bu çiçek doğal, nadir bulunan bir çiçektir. Bu çiçekleri köylü olarak koruyoruz. Biz köylüler, bu çiçekleri kimse koparmasın diye nöbet tutuyoruz. Daha güvenli korunması için bir güzel çitlemek lazım. Koparılması yasaktır diye bir tabela yaptırılmasını istiyoruz. Zaten bu çiçeğin koparılması yasak ve yüklü bir cezası var. Bizlerde köylüler olarak kimsenin koparmaması için nöbet tutuyoruz” dedi.



"KOPARMAYA ÇALIŞANLARI İHBAR EDİYORUZ"

Ters laleleri koparmaya çalışanları jandarmaya ihbar ettiklerini belirten köylülerden Ramazan Bağış, 244 bin lira cezasının oluğunu belirterek, “Burası bizim köy mezarlığımız, ters laleler var. Devlet koruması altında, koparılmasının 244 bin TL cezası var. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu ters laleleri koruyalım ve kopartmasınlar. Dışarıdan gelen ziyaretçilerin koparmasına izin vermiyoruz. Dikkat ediyoruz. Koparmaya çalışanları da ihbar ediyoruz” diye konuştu.

"VATANDAŞLAR ÇİÇEKLERİ KOPARMASIN"

Köylülerden Şehmus Behçet ise çiçekleri çocukları gibi gördüklerini ifade ederek, “Bu çiçekler bizim için çok değerli. Bir çiçek bizim için bir candır, bir çocuktur. Bakmamız lazım, biz istiyoruz ki gelen vatandaşlar çiçekleri koparmasın” dedi.

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