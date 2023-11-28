Çalıntı otobüs ile Anıtkabir gezisi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinden aldığı 40 yolcuyla Ankara'ya Anıtkabir ziyaretine gitmek üzere yola çıkan çalıntı tur otobüsü, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkati üzerine yakalandı.

KAYNAK: İHA
Çalıntı otobüs ile Anıtkabir gezisi

Olay, İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi. Merkez Nilüfer ilçesinde düzenlenen Anıtkabir ziyareti turuna katılan 40 yolcu, bindikleri otobüsle Ankara'ya gitmek üzere yola çıktılar. Sürücü Alper I. yönetimindeki tur otobüsü, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkati üzerine ilçe girişinde durduruldu. Yapılan incelemede otobüsün Van ilinden yaklaşık bir hafta önce çalındığı ortaya çıktı.

YOLCULAR İNDİRİLDİ, OTOBÜS ÇEKİLDİ

Daha da mağdur olmamaları için otobüsteki yolcular, İnegöl şehirlerarası otobüs terminalinde indirildi. Çalıntı otobüs, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Sürücü Alper I., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yolcular ise başka bir otobüsle evlerine döndü.

Diğer yandan, mağdur yolculardan Mehmet Türk, “Bunca zamandır bu otobüs nasıl trafikte kaldı? Anıtkabir’e ziyarete gidelim dedik onu da beceremedik” ifadelerini kullandı.

Mağdur olan yolculardan Mehmet Türk, "Bunca zamandır bu araba nasıl trafikte kaldı, Ankara'ya Anıtkabir’e ziyarete gidiyorduk" dedi.

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