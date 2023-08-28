Çalıntı otomobile çalıntı plaka takan şüpheli aracı polisin üzerine sürdü

Bursa’da çaldığı otomobile çalıntı plaka takan ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan Ferhat Ç.(27) 10 kilometrelik kovalamacanın ardından kaldırıma çarptığı aracın lastikleri patlayınca yakalandı. Şüphelinin polisin üzerine otomobil sürerek kaçma anı kameraya yansıdı.

Çalıntı otomobile çalıntı plaka takan şüpheli aracı polisin üzerine sürdü

Olay, saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Bursa-Eskişehir Yolu’nda meydana geldi. Bursa’dan Ankara istikametine seyreden Ferhat Ç.(27) idaresindeki otomobilde takılı bulunan 34 VG 6302 plakanın, Plaka Tanıma Sistemi’nde (PTS) çalıntı olarak görünmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, geçiş güzergahında güvenlik önlemi alarak otomobili durdurmak istedi. Ancak, polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü Ferhat Ç. otomobili ekiplerin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Şüphelinin otomobili polisin üzerine sürerek kaçması saniye saniye kameraya yansırken, bölgeye takviye isteyen polis ekipleri ise şüphelinin peşine düştü. Mahmudiye Mahallesi, Mobilya Sanayi Bölgesi'ne giren Ferhat Ç. burada izini kaybettirmeye çalışırken, ekipler bölgeye giriş ve çıkışlar kapattı. Yaklaşık 10 kilometre süren takibin ardından Ferhat Ç.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarpınca lastikleri patladı. Araçtan inerek kaçmaya çalışan Ferhat Ç., polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

ÇALINTI OTOMOBİLE ÇALINTI PLAKA TAKMIŞ

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde gerçek plakasının 16 BBG 526 olduğu tespit edilen otomobilin, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Emek Mahallesi’nden önceki gün sabah saatlerinde çalındığı ve çalıntı olan 34 VG 6302 plaka takıldığı belirlendi. Trafik ekiplerince ‘dur’ ihtarına uymamaktan 951 TL, araca sahte plaka takmaktan 20 bin 300 TL, makas atmaktan 4 bin 64 TL olmak üzere toplam 25 bin 315 TL cezai işlem uygulanan Ferhat Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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