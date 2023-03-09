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Isparta'da çalınan traktör Şanlıurfa'da bulundu

Isparta’da çalınan ve piyasa değeri 600 bin TL olan traktör, jandarma ekipleri tarafından Şanlıurfa'da bulundu. 

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 15:21
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Çalıntı traktör Şanlıurfa'dan çıktı

Isparta'da çalınan traktör Şanlıurfa'da bulundu
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İHA'nın haberine göre, Isparta’da çalınan piyasa değeri 600 bin TL olan traktör Şanlıurfa’da ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 20 Şubat tarihinde Isparta ili Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Örenköy köyünde meydana geldi. 

M.Ş. isimli şahıs, kendisine ait piyasa değeri 600 bin TL olan traktörün çalınması üzerine şikayette bulundu. Jandarma birimlerince yapılan araştırmada çalıntı traktörün Konya ili üzerinden Şanlıurfa ilinde ikamet eden H.D. isimli bir şahsa piyasa değerinin altında bir fiyata satıldığı tespit edildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu şüpheli H.D. isimli şahıs yakalandı. Çalıntı traktör ise Eyyübiye Oto galericiler sitesinde ele geçirildi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli H.D. hakkında soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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