Çalışan emeklilerin maaşı farklı hesaplanacak. Uzman isim açıkladı

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilik maaşının kesilmemesi için SGK’ya bildirilen işe giriş bildirgesinde sosyal güvenlik destek priminin seçilmesi gerektiğini ifade etti.

Karakaş, seçim yapılmasının ardından emekli vatandaşlar hem emekli aylıklarını hiçbir kesinti yapılmadan almakta hem de çalıştıkları iş yerinde maaşlarını daha düşük SGK primi ödeyerek aldığını ifade etti.

Hangi statüde (Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK) emekli olursa olsun çalışma hayatına dönüp işçi statüsünde çalışan emeklilerin (4/1-a) kapsamında prime esas kazançları üzerinden yüzde 30 oranında sosyal güvenlik destek primi kesildiğini belirten Karakaş, şunları söyledi:

"Ayrıca işveren %2,25 oranındaki KVSK priminin tamamını da ödemektedir. %30 oranındaki sosyal güvenlik destek primi oranının sadece dörtte birini emekli sigortalı ödeyecektir. Emekli olmayan işçiler ise %14 SGK ve %1 işsizlik sigortası primi ödemektedir.

Bu durumda emekliler %7,5 daha az prim ödediklerinden daha fazla asgari ücret almaktadır. Dolayısıyla brüt 26.005,50 TL olan asgari ücretten emekli işçilerden 3.900,83 TL SGK+İşsizlik sigortası primi kesilirken emekli işçilerden ise 1.950,4125 TL SGDP kesintisi yapılmaktadır. Buna göre yapılan hesaplamada emekli iken bir iş yerinde işçi olarak sosyal güvenlik destek primine bağlı olarak çalışan emekli işçinin eline aylık net 24.055 TL asgari ücret geçecektir.

Emekli olmayan işçilerin eline ise 22.104,67 TL geçecektir. Buna göre emekli olarak çalışmaya başlayan işçiler diğer işçilere göre 1.950 TL’den daha fazla ücret alacaklardır.

Diğer işçilerden kesilen bireysel emeklilik primi kesintisini de katarsak aradaki makas daha da açılmaktadır."