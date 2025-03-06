Çalışanlar beklenti içinde: Yüzde 87'si adım atılmasını istiyor!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pluxee Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çalışanların kurumlarının fırsat eşitliği konusunda yaklaşımlarını ve uygulamalarını değerlendiren bir araştırma gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde 26 ilde farklı sektörlerden çalışanlarla yapılan araştırmaya göre, çalışanların yüzde 44'ü ücret artışlarında kadın-erkek eşitliğinin gözetilmediğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 36'sı ise performans değerlendirmesi ve terfi süreçlerinde cinsiyet eşitliğinin sağlanmadığını ifade etti.

Katılımcıların yüzde 87'si de çalıştıkları kurumda fırsat eşitliğinin sağlanması için çeşitli uygulamaların hayata geçirebileceğini gerektiğini belirtti.

Araştırmaya katılan çalışanlar, cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik en önemli adımın performans değerlendirme süreçlerinde atılması gerektiğini belirtti. Ücret politikasında cinsiyet eşitliğinin sağlanması, fırsat eşitliği konusunda şirket içi eğitimlerin verilmesi ve işe alım süreçlerinde cinsiyet dengesinin sağlanması diğer öncelikli alanlar arasında yer aldı.

Mavi yaka çalışanlar arasında performans değerlendirmesi ve terfi süreçlerinde cinsiyet eşitliğinin sağlanmadığına dair algının, beyaz yakalı çalışanlara kıyasla daha yüksek olduğu görüldü.

GENÇ ÇALIŞANLAR DAHA İYİMSER

Z kuşağı olarak tanımlanan 18-29 yaş aralığındaki çalışanların yüzde 68'i, performans değerlendirmelerinde cinsiyet eşitliğinin gözetildiğine inanıyor. Aynı yaş grubundaki çalışanların yüzde 70'i, terfi süreçlerinde cinsiyet farkı gözetilmediğini düşünürken, 40-45 yaş arasındaki çalışanlarda bu oran yüzde 46'ya geriliyor.

Akademetre iş birliği ile farklı sektörlerdeki toplam 500 çalışan ile bilgisayar destekli kişisel görüşme (C.A.P.I) yöntemi ile gerçekleştirilen araştırmada, katılımcıların yüzde 44'ü ücret artışında kadın-erkek eşitliğinin gözetilmediğini düşünüyor.

Sektör bazında yapılan değerlendirmeye göre, ticaret ve üretim alanlarında çalışanlar ücret artışında kadın-erkek eşitliğinin daha çok gözetildiğini belirtirken, perakende ve özellikle hizmet sektörlerinde çalışanlar işverenlerinin bu eşitliği gözetmediğini ifade etti.

FIRSAT EŞİTLİĞİ, İYİ BİR ÇALIŞAN DENEYİMİNİN OLMAZSA OLMAZI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pluxee Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü (CHRO) Feride Düzduran Gündüz, sürdürülebilir büyüme için kurum içinde sağlanması gereken en önemli unsurun fırsat eşitliğinin geldiğini vurguladı.

Gündüz, fırsat eşitliğinin sağlanarak yönetici rollerinde kadın temsiliyetinin arttırılmasının iş dünyasında "gereklilik" olduğunu kaydederek, "Küresel araştırmalar, çalışanların işverenlerinin sosyal ve toplumsal konularda aktif rol almasını ve çözümün bir parçası olmasını beklediklerini açıkça gösteriyor. Araştırmamızın sonuçları da bu kanıyı destekler nitelikte, her 10 katılımcıdan 6'sı çalıştıkları kurumda fırsat eşitliğinin gözetilmesinin kurumlarına olan bağlılığı artıracağını paylaşıyor." ifadelerini kullandı.

İstihdamda cinsiyet eşitliğinin küresel gayrisafi yurt içi hasılayı (GSYİH) yüzde 20 artırma potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Gündüz şunları kaydetti: