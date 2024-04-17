Çalışırken Mola Vermek Neden Önemli?

VERİMLİ MOLA KULLANIMININ YÖNTEMLERİ
Bir yazılım şirketi, çalışanların bilgisayar kullanım alışkanlıklarını izleyerek ekip verimliliğini artırmak için önemli bir çalışma yaptı. Bu çalışmada, günde 5,5 milyon kullanıcının davranış verileri analiz edildi. Elde edilen sonuçlar, en verimli iş sonuçlarına ulaşan çalışanların, uzun süreler boyunca kesintisiz çalışanlar değil, belirli sıklıkta ve sürede mola veren kişiler olduğunu gösterdi. Verimli çalışma performansı gösteren kişiler, belirli aralıklarla mola veriyorlar.