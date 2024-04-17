Çalışırken Mola Vermek Neden Önemli?

Mola vermek genellikle bir ihtiyaç duyulduğunda yapılır. Bu ihtiyacın karşılanmaması, mola vermeye duyulan ihtiyacı azaltabilir. Yukarıda belirttiğimiz faktörler, aslında birer avantaj gibi görünebilir. Hızlı bir şekilde işini bitiren bir çalışan olmak veya uzun süreli konsantrasyon yeteneğine sahip bir birey olmak, olumsuz özellikler değildir. Ancak, tüm bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda, molaların da çalışmanın bir parçası olduğunu unutmamalısınız. Üstelik, ideal şekilde ve doğru zamanda verilen molalar, uzun süre mola vermeden çalışmaktan çok daha verimli sonuçlar elde etmenizi sağlar.