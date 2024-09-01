Çalışma Bakanı tahsilat başlatacakları CHP'li belediyeleri açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP'li belediyelere yönelik sert eleştirilerde bulunarak, "Kimse kusura bakmasın, SGK olarak borçlarımızı yasal yollarla en kısa sürede tahsil edeceğiz. Çocuklarımızın ve emeklilerimizin geleceğini tehlikeye atamayız" şeklinde konuştu.

Bakan Işıkhan, partisinin İzmir'de düzenlediği İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. CHP'yi hedef alarak yaptığı açıklamalarda, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümleri konusuna dikkat çekti.

"Körfezdeki kötü koku ve balık ölümleri, CHP'nin ihmalleri yüzünden" diyen Işıkhan, CHP'nin belediyecilik anlayışını eleştirdi.

İzmir'in büyük bir potansiyele sahip olduğunu, ancak CHP'nin ihmalleri nedeniyle bu potansiyelin ortaya çıkamadığını öne süren Işıkhan, "Ege'nin en zengin balık çeşitliliğine sahip bu bölgesi, CHP'nin ihmalleri nedeniyle hak ettiği değeri bulamıyor" dedi.

Belediyelerin SGK'ya olan prim borçlarıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Işıkhan, "Belediyelerin SGK'ya olan borçları, seçim sonrası 96 milyar liradan 120 milyar liraya yükseldi. Bu borçların büyük kısmı CHP'li belediyelere ait. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borcu son 5 yılda 885 kat artmış durumda," dedi. Ayrıca, borç sarmalının giderek büyüdüğünü belirterek, SGK'nın bu borçları yasal yollarla tahsil etmek zorunda olduğunu vurguladı.

Işıkhan, "SGK'nın aktüeryal dengesini ve sistemin sürdürülebilirliğini korumak zorundayız dedi.