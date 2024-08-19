Çalışma saatleri düzenlemesinde yeni gelişme. Kritik bilgi geldi

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karara göre haftalık çalışma saatleri 45 saatten 40 saate düşürüleceği öne sürülmüştü.

45 olan çalışma saatinin 40 saate, bazı meslek gruplarındaki 48 saatlik çalışma saatlerinin de düşürülerek 40 saate düşürülebileceği ifade edildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik konunun ciddi bir manipülasyon olduğunu duyurdu.

Çelik, kimsenin bilmediği, sendikaların ve işverenlerin üzerinde konuşmadığı, müzakere etmediği böyle hassas konularda sözde müjde ve manipülasyon haberleri yapıldığını ifade etti.

Asıl amacın çalışma saatlerinin düşürülmesi değil çalışma mevzuatının daha da esnekleştirilmesi olduğuna dikkat çeken Çelik, haftalık çalışma süresinin 40 saate düşürüleceği iddiasının işin sosu gibi göründüğünü, bir PR çalışması yapıldığını, asıl hedefin çalışma mevzuatını daha da esnekleştirmek olduğunu söyledi.

Çelik, İş mevzuatını daha esnek ve kuralsız hale getirmek için, sendikaların senelerdir karşı çıktığı esneklik düzenlemelerini kabul ettirmek için çalışma saatlerini düşürme vaadini bir havuç olarak kullandıklarını ifade etti.