Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: AA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Anar Aliyev ile görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere gittiği Cenevre’de temaslarını sürdürdü.

BM BİNASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulunan Işıkhan, Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aliyev ile BM Binasında görüştü.

Görüşmede, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik başta olmak üzere iki bakanlığın görev alanıyla ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı.

Görüşmede Bakan Işıkhan'a, Türkiye'nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Bakanlığın Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürü Ali Aybey ile Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş eşlik etti.

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