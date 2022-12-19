﻿Bakan Bilgin esnaf ve çalışanlara asgari ücret taleplerini sordu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Bayburt’ta esnafı ziyaret etti, çalışanlara asgari ücret konusundaki beklentilerini sordu, sorun ve taleplerini dinledi.

Bilgin, bir gazetecinin yeni asgari ücretle ilgili sorusunu, “Yarın Asgari Ücret Komisyonu Toplantısı var. Toplantıdan sonra bir uzlaşmaya varacağımızı daha önce dile getirdim. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz” diye yanıtladı.

‘ENFLASYON BASKISINDAN KURTARMAK İSTİYORUZ’

“Esnafın yaklaşımı nasıl?” sorusu üzerine Bakan Bilgin şu değerlendirmeleri yaptı:

Yanında eleman çalıştıran esnaflara da sordum, doğrudan doğruya çalışan gençlere de sordum. Tabii ki çalışanların daha fazla beklentileri var, esnaf da ‘ödeyebileceğimiz bir şey yapın ki biz de ödeyebilelim, iş yerimiz açık kalsın’ diyorlar.

Daha çok tabii biz burada, bugünkü enflasyonist ortamda Türkiye’nin çalışanlarının rahat edebileceği, rahat nefes alabileceği, enflasyonun baskısından kurtulmayı hissettikleri bir rakam olmasını ümit ediyoruz