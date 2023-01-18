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Bakan Bilgin’den EYT açıklaması. Toplantı öncesi konuştu

EYT düzenlemesiyle ilgili konuşan Bakan Vedat Bilgin, “Konu Meclis'in iradesinde, bizden top çıktı. Milletvekillerimizin iradesiyle o şekilleniyor” dedi.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 13:30
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den EYT açıklaması. Toplantı öncesi konuştu

Bakan Bilgin’den EYT açıklaması. Toplantı öncesi konuştu
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DHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AKP TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin EYT düzenlemesiyle ilgili sorularını yanıtladı.

Bakan Bilgin, kanun teklifinin Meclis gündemine ne zaman geleceğiyle ilgili, "Gruptaki milletvekillerimiz konuyu tartışıyor. Onlar Meclis'e götürecek, biz değil. Meclis'in iradesinde, bizden top çıktı. Milletvekillerimizin iradesiyle o şekilleniyor. Bundan sonraki aşamaları biz takip etmiyoruz. Biz Meclis'te milletvekillerimize, grubumuza getiriyoruz, orası değerlendiriyor, artık incelenir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuya destek verdiğini belirterek, "Özellikle kıdem tazminatıyla ilgili karşılaşılabilecek sorunu çözdü. Özel bir paket hazırladı. Dolayısıyla sorun yok" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise EYT konusuna ilişkin, "Hazine'den de çıktı. Biz her an her şeye hazırız" dedi.

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