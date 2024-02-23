Çalışma yapılan petrol kuyusu patladı

Kaynak: İHA
Çalışma yapılan petrol kuyusu patladı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait bir petrol kuyusunda yapılan sondaj çalışmaları sırasında beklenmedik bir şekilde gaz sıkışması meydana geldi ve patlama gerçekleşti.

Patlama sonucunda, 33 yaşındaki İhsan Tunar hayatını kaybederken, 40 yaşındaki Veysel S. ise yaralandı ve hemen Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ölen işçinin ailesi, acı haberle sarsıldıktan sonra olay yerine gitmek için yola çıktı. Ancak, yolda Bağdere mevkisinde trafik kazası geçirdiler. Bu kaza sonucunda, Aynur Tunar (30), Hamza Tunar (57) ve Türkan Tunar (30) yaralandılar. Yaralılar, sağlık durumlarının stabil olduğu belirtilerek tedavi altına alındılar.

Patlama olayı, sabah saatlerinde Silvan ilçesinin kırsal Duru Mahallesi'nde meydana geldi. Gaz sıkışması sonucu oluşan patlamanın detaylarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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