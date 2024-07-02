Çalıştığı bankadan zimmetine 37 milyon TL geçirdi. Nişanlısıyla beraber tutuklandı

Kaynak: DHA
Çalıştığı bankadan zimmetine 37 milyon TL geçirdi. Nişanlısıyla beraber tutuklandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde özel bir bankada görev yapan Perihan Y. (37), 3 ay içerisinde zimmetine ve nişanlısı Settar A.'nın (38) hesabına 37 milyon 157 bin TL geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Çift çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Ereğli ilçesinde özel bir bankanın müfettişlerinin gerçekleştirdiği denetimde şubede görev yapan Perihan Y.'nin, zimmetine para geçirdiğinden şüphelenildi. Araştırmaya devam eden müfettişler, Perihan Y.'nin 3 ay içerisinde kendi ve nişanlısı Settar A.'nın hesabına 37 milyon 157 bin TL para aktardığı tespit edildi. Müfettişlerin, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusundan sonra nişanlı çift bugün gözaltına alındı.

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Settar A.'nın paranın bir kısmını ise kripto para hesabına aktardığı iddia edildi. Nişanlı çift, emniyetteki işlemlerinden sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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