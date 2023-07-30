Çalıştığı pizzacıyı silahla bastı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki pizzacıda çalışan Ferhat K., henüz belirlenemeyen bir sebeple iş arkadaşlarını silahla vurdu. Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı. Ferhat K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Çalıştığı pizzacıyı silahla bastı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki bir pizza restoranına silahlı saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki İstasyon Caddesi üzerindeki bir pizza restoranında çalışan Ferhat K., henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı restoranda çalıştığı iş arkadaşları Sultan Zencirci (27) ve Gül D.'ye (45) ruhsatsız silahıyla ateş etti.

Her iki kadın kanlar içinde yerde kalırken, Ferhat K. ise motosiklete binerek hızla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Sultan Zencirci'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, Gül D.'nin de yaralandığını belirledi.

Gül D. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alınırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay sonrası jandarma ekiplerinin yoğun çalışmasıyla şüpheli Ferhat K. suç unsuru tabanca ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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