Çalıştığı vinci gelin arabası yaptı

Yaklaşan düğünleri için vinci gelin arabasına dönüştüren Çoban, nişanlısı Funda Akar'ı (31) şaşırtarak muhteşem bir düğün töreni düzenledi.

Doğan Çoban, Kayapınar Mahallesi'nde yaşayan Funda Akar'ın evinde, gelin arabası gibi yaşadığı şeyler vinciyle birlikte davetleri şaşkına döndü. Gelini elinden tutan kabinine bindiren Çoban, daha sonra kendilerinin araçlarıyla şehirde bir konvoy oluşturarak Yunus Emre Millet Çarşısı'na ulaştı. Burada, nikah memuru Yunus Kafalı'nın kıydığı nikahla çift, hayatlarını birleştirerek ömür boyu mutluluğa imza attı.

Damat Doğan Çoban, böyle bir fikir seçim sebebini "Gündelik hayattan farklı olsun istedim. Bu anın, sıradan bir düğünden farklı bir şekilde hatırlanmasını arzu ettim. 15 yıldır makine operatörlüğü yapmak ve bu mesleğimi hayatımın en önemli gününe dahil etmek istedim. Umarım her şey güzel olur. ,Konuşmalarla sonsuza kadar mutlu kalacağız," sözleriyle dile getirdi.

Doğan Çoban, eşi Funda Akar ile tanışma hikayesine değinerek, "Bir arkadaşımız aracılığıyla tanıştık. İlk başta arkadaşlar vardı ve görüştüler olan güvenimiz, saygımız ve sevgimiz güçlendi. Böylece evlilik törenine katıldık. Allah sonumuzu hayır etsin," dedi.

Gelin Funda Akar ise bu sürprizden habersiz olduğunu belirterek, "Hiçbir fikrim yoktu. Bu sürpriz beni çok mutlu etti. Hayatımın her anlık mutluluğu bana yaşatıyor, bugün de öyle. İnşallah sonsuza kadar mutlu olacağız," şeklinde konuştu.