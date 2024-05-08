Çalıştıramadıkları boks makinesine saldırdılar

Bolu’da Atatürk Orman Parkı’nda gezinen 4 genç, bir büfeye ait olan ve gece saatlerinde kullanıma kapatılan boks makinesini çalıştırmak istedi.

Madeni para atıldıktan sonra çalışan cihazın kilitli yumruk topunu indirmek isteyen gençler dakikalarca makineyle uğraştılar.

Önce makineyi para atarak topu indirmeye çalışan ancak başarılı olamayan gençler daha sonrasında ise cihaza tekmeler ve yumruklar salladı.

4 genç çalıştıramadıkları boks makinesine hasar verdikten sonra bölgeden uzaklaştı.

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.