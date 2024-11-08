Call of Duty hacklendi: Binlerce oyuncu engellendi

Call of Duty oyununda güvenlik açığını keşfeden ve bunu kötüye kullanan bir hacker, binlerce oyuncuyu "hileci" gibi göstererek banlanmalarına sebep oldu. Ekim ayında Activision, anti-hile sistemindeki bir hatayı düzelttiklerini açıklamıştı. Ancak, "Vizor" ismini kullanan hacker, hatayı fark ederek binlerce Call of Duty oyuncusunun banlanmasını sağladı. TechCrunch’a konuşan Vizor, “Rastgele oyuncuları hedef aldığım sürece bu durumun fark edilmeyeceğini düşündüm,” diyerek istismardan keyif aldığını ifade etti.

Hacker, Activision’un Ricochet isimli anti-hile yazılımındaki bir açığı kullanarak oyuncuları oyundan atmayı başardı. Ricochet, belirli kelime öbeklerini tespit etmek için oyuncu cihazlarını tarıyor ve bunları "hile" olarak işaretliyordu. Vizor, oyundaki “whisper” özelliğiyle bir oyuncuya “Trigger Bot” gibi yasaklı kelime öbeklerini içeren mesajlar göndererek o oyuncunun sistem tarafından hileci olarak algılanmasına yol açtı.

Call of Duty gibi büyük oyunlarda, hileleri tespit etmek ve engellemek için geliştirilen anti-hile sistemleri, oyun şirketleri için milyonlarca dolarlık yatırımlar gerektiriyor. Ancak Vizor’un bu açığı keşfetmesi, Ricochet’in güvenilirliğini tartışmaya açtı.