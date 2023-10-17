Call Of Duty serisine 10 kat zam. Microsoft Activision Blizzard’ı satın almıştı

Call of Duty serisinin Türkiye fiyatlarına yaklaşık 10 katı kadar zam yapıldı.

Call Of Duty serisine 10 kat zam. Microsoft Activision Blizzard’ı satın almıştı

Microsoft'un geçtiğimiz günlerde Activision Blizzard'ı satın almasının ardından yeni zamlar peş peşe geldi.

Activision Blizzard, tüm dünyada yoğun ilgi gören aksiyon oyunu serisi Call of Duty'nin Türkiye fiyatlarına dev bir zam yaptı.

Zamlar bugün itibariyle Steam’de uygulanmaya başladı.

Activision'ın Türkiye'deki zammı, sadece yeni Call of Duty oyunlarından ibaret değil.

Örneğin; 2007'de yayınlanan Call of Duty 4: Modern Warfare, bugüne kadar 49 TL karşılığında satın alınabiliyordu. Yapılan zamla bu oyunun fiyatı dahi 519,99 TL'ye yükseldi. Bu fiyat artışı, oransal bazda neredeyse yüzde 1000!

Öte yandan, oyunlarla birlikte genişletme paketleri ve diğer ücretli içeriklere de zam gelmiş durumda.

Call of Duty oyunlarının güncel fiyatları şöyle oldu:

Bu arada; kısa bir süre sonra yayınlanacak Call of Duty: Modern Warfare III, zam kararından etkilenmedi. Oyunun Steam'deki fiyatı, 1.999 TL olarak kalmaya devam ediyor.

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