Çalmaya çalıştığı kasanın altında kaldı. Hırsızın iş kazası

Esenler Kemer Mahallesi'ndeki bir eczane dört kişi tarafından soyuldu. Hırsızların hedefinde kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçların bulunduğu çelik kasa vardı. Soygun sırasında ilginç bir olay yaşandı.

Önceden çalışma yaptıkları belli olan dört hırsızt sabahın erken saatlerinde Esenler Kemer Mahallesindeki bir eczaneye girdi. Otomobille eczanenin önüne gelen maskeli ve eldivenli 4 hırsız, kısa sürede eczanenin kepenk kilidini kırıp, içeri girdi. İçeri giren ilk hırsız çelik kasayı sürüklemeye başladı. İçinde kırmızı ve yeşil reçeteli çelik kasaya dışarı çıkarmaya çalışan hırsız 'iş kazası' geçirdi. İlaç dolabına çarpan hırsız, dengesini kaybetti, elinden kasayı kaçırdı. Hırsızın ayakları kilolarca ağırlıktaki çelik kasanın altında kaldı.

Hırsızın imdadına arkadaşları yetişti. Hırsız arkadaşları tarafından kurtarıldı, kasa süratle eczane dışına çıkarıldı. İki hırsız, yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçlar ve bir miktar paranın olduğu kasayı sürükleyerek otomobilin bagajına yükledi. Otomobile binen hırsızlar olay yerinden kaçıp kaçtı.

KASANIN ALTINDA KALDIĞI ANLAR KAMERADA

Çelik kasayı sürükleyen hırsızın kasanın altında kalması, kasanın altında kalan hırsızı arkadaşlarının kurtarması ve hırsızların çelik kasayı alıp kaçmaları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri çalışanı Musa Kalfa, güvenlik sistemlerinin çalıştığını ancak hırsızlara kilit dayanmadığını söyledi. Alarmın çalmasının telefona düşmesiyle birlikte bölgeye yakın bir eczane çalışanının iş yerine gittiğini söyledi.

Plaka görüntülerden belli ama polisin yaptığı araştırmada, plakanın çalıntı olduğu anlaşıldı. İş yeri çalışanı Mustafa Kalfa "eczaneye giriyorlar direk kasaya yöneliyorlar. Hiçbir yere bakmıyorlar üstündeki bozuk para kasamızı bile açmıyorlar. Direk kasayı alıp sürükleyip götürüyorlar. Kasa da çok ağır; biz 3 kişi zor yerleştiriyoruz, o tek başına çekiyor. Hatta düşürüyor altında kalıyor, diğer arkadaşı gelip çıkarıyor. Çok hızlılar, işi de profesyonel yapıyorlar Polisi durumu intikal ettirdik; gerekenler yapıldı. " diye konuştu.