Cam kesiği sandılar, hastaneye gidince hayatlarının şokunu yaşadılar

Olay, saat 18.00 sularında Büyükbeybağı Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki Kağan Altuntaş arkadaşlarıyla futbol oynarken aniden yere düştü.

Arkadaşları, Altuntaş’ın tişörtünde bir kesik izi ve sırtından kan geldiğini fark etti.

Çevredeki vatandaşlar hemen 112 acil durum çağrı merkezini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Altuntaş’ın sırtına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi.

Kağan Altuntaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.