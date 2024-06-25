Cam kesiği sandılar, hastaneye gidince hayatlarının şokunu yaşadılar

Kaynak: İHA
Cam kesiği sandılar, hastaneye gidince hayatlarının şokunu yaşadılar

Tokat’ta parkta oynayan 10 yaşındaki Kağan Altuntaş, bir anda yere yığıldı. Hastaneye götürülen çocuğun, yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandığı ortaya çıktı.

Olay, saat 18.00 sularında Büyükbeybağı Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki Kağan Altuntaş arkadaşlarıyla futbol oynarken aniden yere düştü.

Arkadaşları, Altuntaş’ın tişörtünde bir kesik izi ve sırtından kan geldiğini fark etti.

Çevredeki vatandaşlar hemen 112 acil durum çağrı merkezini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Altuntaş’ın sırtına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi.

Kağan Altuntaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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