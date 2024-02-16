Cam sektörü katma değerli ihracatla büyüyor

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) çatısı altında TurkishGlass markasıyla ihracatını artırmak için faaliyetlerini sürdüren Türkiye cam sektörü, Sapanca’da düzenlenen ‘Cam Sektör Çalıştayı’nda bir araya geldi.

Etkinliğin açılışını ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tansu Kumru gerçekleştirirken Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç da onur konuğu olarak cam sektörünün ülkemiz için taşıdığı önemi vurgulayan bir konuşma yaptı.

BİRİM FİYATINDA DOLAR BAZINDA YÜZDE 30 ARTIŞ

Tüm cam sektörünün son dört yılda yakaladığı ihracat başarısına değinen Kumru, “2020 yılında 1 milyar dolar seviyesinde olan ihracatımızı 2023 yıl sonu itibarıyla yüzde 52 artışla 1,6 milyar doların üzerine çıkardık. Aynı dönemde ihracat birim fiyatında dolar bazında yüzde 30’un üzerinde artış yakaladık. Yalnızca 2023 yılını değerlendirdiğimizde ise birim fiyatında dolar bazında yakaladığımız yüzde 8’lik artış, ihracatımızda katma değerli ürünlerin payının hızla arttığını gösteriyor. Kaldı ki yüzde 79 yerli katma değer oranıyla ülkemizin cari açığının azaltılmasına çok önemli katkılar sağlayan sektörlerden biriyiz” dedi.

ÇÖZÜM ÜRETME VE AR-GE ÜSSÜ OLMAK

Türk üreticilerin camın tüm faaliyet alanlarında var olduğunu söyleyen Kumru, 4 milyon tonun üzerinde üretim ve işleme kapasitesi, bununla birlikte yüksek ürün kalitesi sayesinde 175 ülkeye ihracat yaparak Türkiye’yi dünyanın cam üretim üssü haline getirdiklerini ifade etti. Kumru yeni hedeflerini ise şu sözlerle anlattı; “Sadece üretim üssü olmakla yetinmiyor, müşteri odaklı anlayışla ihracat pazarlarımızın ihtiyaç duyduğu ürünlere çözüm üretme ve AR-GE üssü olmak için de var gücümüzle çalışıyoruz.”

HEDEF ABD, AFRİKA VE ORTA DOĞU PAZARLARI

İhracat payını artırmak kadar önemli bir konunun da ihracat pazarlarını çeşitlendirmek olduğuna dikkat çeken Kumru, “İhracatımızın büyük çoğunluğunu yaptığımız Avrupa pazarındaki durgunluktan etkilenmemek için ABD gibi tüketimin yüksek olduğu pazarlar ile Afrika ve Orta Doğu gibi gelişmekte olan pazarlara odaklanmalıyız” diye konuştu.

‘HAKSIZ REKABET YARATAN İTHALAT İLE MÜCADELE EDİYORUZ’

Yerli üretimin haksız rekabet yaratan ithalata karşı korunmasının hayati önem taşıdığına dikkat çeken Kumru, “Çin, İran, Rusya, Mısır ve Bahreyn gibi enerji maliyetlerinin düşük olduğu ülkelerden ithalat devam ediyor. 2023 yılında ülkemize 1,4 milyar dolar cam ithalatı yapıldı. Cam sektörü olarak haksız rekabet yaratan ithalat ile mücadele edebilmek için Ticaret Bakanlığımız ile çok yakın iş birliği içinde çalışmaya devam ediyoruz. İthalat Genel Müdürlüğümüzün destekleri de bizim için çok kıymetli. Uygulamada olan korunma önlemleri, ilave vergilerin devamı ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni uygulamaların devreye alınması sektörümüzün rekabet gücünü kaybetmemesi için kritik önem taşıyor.”

Kumru ayrıca camın üretim maliyeti içinde doğal gaz ve elektriğin çok yüksek bir paya sahip olduğunu hatırlatarak, rekabet gücünün korunması ve ihracatın artması için sektörün enerji maliyetleri konusunda desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

FİKİR GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI YAPILDI

Konuşmaların ardından ÇCSİB Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel “Dünya ve Türkiye Ekonomisi 2024 Öngörüleri ile Cam Sektörüne Etkileri” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. 100’e yakın sektör temsilcisinin katıldığı çalıştayda ayrıca Eğitmen, Yazar ve Konuşmacı Fırat Çapkın’ın moderatörlüğünde fikir geliştirme çalışmaları yapıldı.