Cam silerken 5'inci kattan düşüp yaşamını yitirdi

Edirne'de 5'inci kattaki evininin pencere camını silerken dengesini kaybedip, apartmanın bahçesine düşen Sevil Diri (44), yaşamını yitirdi.

Cam silerken 5'inci kattan düşüp yaşamını yitirdi

DHA’nın haberine göre, olay, Fatih Mahallesi Ali Rıza Ataktürk Caddesi’ndeki Doğukent Apartmanı C Blok'ta meydana geldi. Evli ve 1 çocuk annesi Sevil Diri, pencerenin camını silerken dengesini kaybedip apartmanın bahçesindeki beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Diri'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sevil Diri'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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