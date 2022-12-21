21 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Cam silmek isterken canından oldu

Kayseri’de bir binanın 4. katındaki camını silen kadın, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 15:38
Takip Et

Cam silerken beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti

Cam silmek isterken canından oldu
+
Aa
-

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde cam silerken beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Yeşilevler Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre 4. kattaki ikametin camını silen B.Ö. (45), dengesini kaybederek binanın beton zemine düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

B.Ö.’nün cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
1
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
2
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
3
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
4
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
5
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿Birahaneye giden tebliğcilere bira ikram ettiler. O anlar sosyal medyada gündem oldu
6
﻿Birahaneye giden tebliğcilere bira ikram ettiler. O anlar sosyal medyada gündem oldu
﻿Birahaneye giden tebliğcilere bira ikram ettiler. O anlar sosyal medyada gündem oldu
﻿Sedat Peker'den video mesajı: Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım. Gazeteci Seyhan Avşar açıkladı
7
﻿Sedat Peker'den video mesajı: Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım. Gazeteci Seyhan Avşar açıkladı
﻿Sedat Peker'den video mesajı: Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım. Gazeteci Seyhan Avşar açıkladı
﻿Taraftarlardan kanser hastası Ecrin’e destek
﻿Taraftarlardan kanser hastası Ecrin’e destek
﻿Taraftarlardan kanser hastası Ecrin’e destek
﻿Elon Musk Twitter'da yine işten çıkarmalara başladı
﻿Elon Musk Twitter'da yine işten çıkarmalara başladı
﻿Elon Musk Twitter'da yine işten çıkarmalara başladı
﻿Akademisyen Aylin Sözer'in katilinin cezası belli oldu 
﻿Akademisyen Aylin Sözer'in katilinin cezası belli oldu 
﻿Akademisyen Aylin Sözer'in katilinin cezası belli oldu 
﻿İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı greve gitti
﻿İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı greve gitti
﻿İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı greve gitti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.