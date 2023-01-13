Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 13 bin ilaç buhar oldu

KRT WEB'ten Oytun Kızılırmak'ın haberine göre; C Blok Nöroloji ve Ortopedi Hastanesi Acil Servisi’nde görüntülemede kullanılan 13 bine yakın ilacın kaybolduğu ve ilaçların hastalar üzerinden usulsüzce düşülerek hastaların ve kamunun milyonlarca lira zarara uğratılarak açığın kapatılmaya çalışıldığı, ilaçların kutularından bile çıkmadan çöp poşetlerine doldurularak hastaneden uzakta bulunan çöp kutularına atıldığı iddia edildi.

Şikayet dilekçesinde, C Blok depo sayımının yapıldığı sırada kontrast madde içeren ilaçların yaklaşık olarak 13.000 adedinin, Acil Servis'in deposunda bulunulmadığının fark edildiği ve C Blok yönetim kadrosunda olan M.K, D.D, A.Y, S,K, D.S, N.Ş, M.H.N ve M.A’nın konuya dair bilgilerinin olduğu ortaya çıktı. Soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

Yönetimin sözlü talimatı üzerine C Blok Acil Servisi’nde çalışan hemşirelerce, 18/11/2022 ile 25/11/2022 tarihleri arasında 2 ay geçmişe yönelik olacak şekilde, Acil Servis'e başvuran ve özellikle doktorlarca bu madde kullanılmadan tedavileri order edilenler dahil hastalara kontrast madde yapılmış gibi sahte bir şekilde yazılıp kaybolan ilaç sayısından düşümünün yapılması yönünde talimat verildiği öğrenildi.

SGK VE HASTALAR ZARARA UĞRATILMIŞ

Yüzlerce hastaya ekran görüntüleri verilen ve yazılım sistemleri üzerinden resmi hastane kayıtlarında ilaç ilave edilerek çalınan ilaç sayısından düşüm girişi yapılmak suretiyle devleti ve dolayısıyla hastalar ve SGK'yı zarara uğratıldığı belirtildi.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA BAŞVURULDU

Hep-Sen Sendikası Başkanı Yunus Şimşek’in sosyal medyada yaptığı açıklamada “Nöroloji ve Ortopedi Hastanesi’nde görüntülemede kullanılan 13 bine yakın ilacın kaybolduğu ve ilaçların hastalar üzerinden usulsüzce düşülerek hastaların ve kamunun milyonlarca lira zarara uğratılarak açığın kapatılmaya çalışıldığı ihbarı gelmiştir. Sendikamızın hukuk servisinin yapmış olduğu değerlendirme sonucunda vahim iddiaların aydınlatılması için konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına ve tüm devlet makamlarına bilgilendirme yapılmıştır.” dedi.