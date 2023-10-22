Çamaşır makinası arıza yapınca mutfağı yaktı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde mutfakta bulunan çamaşır makinası arızasında çıkan yangın evin mutfak kısmında büyük hasar yaptı.

KAYNAK: İHA
Çamaşır makinası arıza yapınca mutfağı yaktı

Sındırgı ilçesinin Kocakonak mahallesinde meydana gelen yangın vatandaşların İtfaiye ekiplerine haber vermesi ile söndürüldü.

Olay Kocakonak mahallesinde meydana geldi.

Mutfakta bulunan çamaşır makinası arızasında çıkan yangın evde büyük panik havası oluşturdu.

Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine yangın bölgesine gelen itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü. Yangında evin mutfak kısmı kullanılamaz hale geldiği görüldü.

aw058629-05.jpg

Öne Çıkanlar
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Son Haberler
Pelin Akil Fransa'ya giderken götürdükleriyle eşine şok yaşattı Magazin
Pelin Akil Fransa'ya giderken götürdükleriyle eşine şok yaşattı
Kasımpaşa Sivas engelini Gomis'le aştı Spor
Kasımpaşa Sivas engelini Gomis'le aştı
Hamas liderinin oğlu 10 yıl İsrail ajanlığından sonra ABD’ye sığındı: "İsrail, Filistin'i Hamas'tan kurtararak iyilik yapıyor" Dünya
Hamas liderinin oğlu 10 yıl İsrail ajanlığından sonra ABD’ye sığındı: "İsrail, Filistin'i Hamas'tan kurtararak iyilik yapıyor"
Kasımpaşa Sivas'ta güldü. Abdullah Şaşkın yazdı Spor
Kasımpaşa Sivas'ta güldü. Abdullah Şaşkın yazdı
Miniklere yangın anı ve söndürme eğitimi verildi Gündem
Miniklere yangın anı ve söndürme eğitimi verildi
İlçe Müftüsü çocuğa cinsel istismardan tutuklandı Gündem
İlçe Müftüsü çocuğa cinsel istismardan tutuklandı
Zehir taciri 2 kişi tutuklandı Gündem
Zehir taciri 2 kişi tutuklandı