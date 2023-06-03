Cambridge Analytica'nın Facebook'ta Kılıçdaroğlu'na kara operasyonu ortaya çıktı

Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu ile PKK yöneticilerinin işbirliği yaptığı yönünde mitingde izlettiği videonun montaj olduğunu kabul etmesinin ardından benzer bir sürecin de Facebook üzerinden yapıldığı ortaya çıktı.

Cambridge Analytica'nın Facebook'ta Kılıçdaroğlu'na kara operasyonu ortaya çıktı

Türkiye, adaletsiz ve eşit olmayan koşullarda gerçekleştirilen seçimleri geride bırakırken seçim sürecine muhalefet aleyhine yapılan kara propaganda damgasını vurdu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iktidarın muhalefet aleyhine hazırladığı ‘montaj’ videolar gündem olurken, Facebook üzerinden de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yalan ifadelerin yer aldığı reklamların paylaşıldığı ortaya çıktı.

Reklamlarda Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu’na terör suçlamaları yöneltildi. Tespit edilen kara propaganda çalışmaları Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Cambridge Analitica’ uyarılarını akıllara getirdi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kemal Kılıçdaroğlu ile PKK yöneticilerinin işbirliği yaptığı yönünde miting meydanlarında paylaştığı videonun montaj olduğunu kabul etmesinin ardından benzer bir sürecin de Facebook üzerinden yapıldığı ortaya çıktı.

Facebook’ta Ankara, Adana, Denizli, Kırklareli, Ordu gibi şehirlerde şehit olan askerlerin fotoğraflarının yer aldığı kara propaganda içerikli reklamların illere özel görünecek şekilde seçim sürecinde paylaşıldığı tespit edildi.

Diğer yandan “Millet İttifakı” adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veren HDP’nin üzerinden, Kılıçdaroğlu’na ‘terör’ iftiraları atıldı.

KILIÇDAROĞLU’NUN ‘CAMBRIDGE ANALITICA’ UYARISINI HATIRLATTI

Bu olay, Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği “Cambridge Analitica” uyarılarını hatırlattı. Başka ülkelerde uygulanan ve mahkemelerin suç işlendiği kararı verdiği tüm dünyada pis ve aldatıcı olarak değerlendirilen bu yöntemle yalan bilgiler, kişilerin hassasiyetleri üzerinden empoze edildi.

FACEBOOK VERİLERİYLE KARA PROPAGANDA KANITLANDI

Facebook’tan alınan verilere göre, Erdoğan Gönülleri isimli hesabın, söz konusu içerikleri sistematik bir şekilde paylaştığı ve sponsorlu içerik olarak milyonlarca kullanıcının akışına düşürdüğü tespit edildi.

İşte Facebook’tan edinilen bilgiler:

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