Camdaki Kız'ın Levent'i Tuğrul Tülek aşkını ilan etti

Camdaki Kız'ın Levent'i Tuğrul Tülek, sosyal medyada aşkını ilan etti. Tülek meslektaşı Ezgi Çelik ile tatil fotoğraflarını paylaştı.

Camdaki Kız'ın Levent'i Tuğrul Tülek aşkını ilan etti

Snob Magazin'in haberine göre; Son olarak Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrolünü paylaştığı fenomen dizi Camdaki Kız'da rol alan Tuğrul Tülek, sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı.

camdaki-kiz-in-levent-i-tugrul-tulek-bakin-hangi-unlu-oyuncuyla-ask-yasiyor-vr2ul.jpg

Geçtiğimiz ay final yapan Camdaki Kız'da Levent karakterine hayat veren oyuncu, meslektaşı Ezgi Çelik'le olan karesini Instagram'dan yayınladı.

camdaki-kiz-in-levent-i-tugrul-tulek-bakin-hangi-unlu-oyuncuyla-ask-yasiyor-tnx07.jpg

Tülek, sevgilisiyle karesine kalp emojisi koydu.

camdaki-kiz-in-levent-i-tugrul-tulek-bakin-hangi-unlu-oyuncuyla-ask-yasiyor-qoanv.jpg

Çifte arkadaşları ve hayranlarından da kalp emojiler geldi.

camdaki-kiz-in-levent-i-tugrul-tulek-bakin-hangi-unlu-oyuncuyla-ask-yasiyor-plm4a.jpg

Akyaka'ya tatile giden ikili, fotoğraf ve videoları Instagram hesaplarından paylaşıyor.

Öne Çıkanlar
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Son Haberler
Arda Güler İspanya'ya indi Spor
Arda Güler İspanya'ya indi
CHP’li Gürer: Yeni asgari ücretin Dolar karşısındaki kaybı 1200 lirayı geçti Ekonomi
CHP’li Gürer: Yeni asgari ücretin Dolar karşısındaki kaybı 1200 lirayı geçti
Kararan dirseklere doğal çözüm Şifalı Bitkiler
Kararan dirseklere doğal çözüm
Uzmanından yumurtalık kanseriyle ilgili hayat kurtaran uyarı Sağlık
Uzmanından yumurtalık kanseriyle ilgili hayat kurtaran uyarı
Bel fıtığının çaresi Sağlık
Bel fıtığının çaresi
Kur Korumalı Mevduatta yeni karar Ekonomi
Kur Korumalı Mevduatta yeni karar
Bebek jimnastiği yararlı mı Sağlık
Bebek jimnastiği yararlı mı