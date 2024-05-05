Çameli Belediyespor'un şampiyonluk yürüyüşü sürüyor

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Çameli Belediyespor'un şampiyonluk yürüyüşü sürüyor
Deplasmanda konuk olduğu Yeşilyuvaspor'u 2 farkla mağlup eden Denizli 2. Amatör B Grubu takımlarından Çameli Belediyespor, puanını 19'a çıkarttı.

Denizli amatör liginde mücadele etmekte olan Çameli Belediyespor, Yeşilyuvaspor'un Yatağan Sahası'na konuk oldu. Müsabakada baştan sona üstün oynayan takım Kadir Mert Yıldırım, Musa İvgin, Yasin Kurtyemez ve Yusuf Nas'ın ayağından bulduğu gollerle ev sahibi ekibi 4-2 yendi.

Aldığı galibiyetle puanını 19'a çıkartan Çameli Belediyespor'da maçtan sonra büyük coşku yaşandı. Futbolcular ve teknik ekip sahanın ortasında şampiyonluk yemini ettikten sonra soyunma odalarının yolu tuttu.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli Belediyespor'un aldığı 2 farklı galibiyet sonrası yaptığı açıklamada “Her biri Çameli'mizden olan oyuncularımızın ortaya koydukları mücadeleden ve sportmen davranışlarından dolayı tebrik ediyoruz” diye konuştu.

Çameli Belediyespor bundan sonra Nikferspor, Servergazi FK, Mehmetçik Mahallesispor ve Akhan Vefaspor'la karşılaşacak. Oynayacağı son dört karşılaşmayı da kazanıp şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen futbolcular, yarın tatil yapacak.

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