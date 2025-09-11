Cami avlusu savaş alanına döndü ! Silah ve bıçaklar çekildi: Yaralılar var

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Zafer Mahallesi'ndeki Turgut Özal Camii'nin avlusunda meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada G.Ö., F.T., C.Ç. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kavgada tabancayı kullanan Yakup D. olay yerine yakın bir bölgede suç aleti ile birlikte polis ekiplerine teslim olurken, olaya karışan A.K., A.B., E.Ş., H.G., H.A.Ç., M.M.D. ise ekiplerin çalışması ile yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.