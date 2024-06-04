Cami cami gezip Kuranı Kerim yırttı. Ekipleri harekete geçiren olay

Düzenleme: Kaynak: DHA
Cami cami gezip Kuranı Kerim yırttı. Ekipleri harekete geçiren olay

Eskişehir'de alkol alıp iki camide 'Kur’an-ı Kerim'leri yırtan 25 yaşındaki Muhammed Enes S. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin 1.81 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Eskişehir’de dün gece meydana gelen talihsiz bir olayda, bir kişi alkollü bir şekilde iki camiye zarar verdi. Olay, Odunpazarı ilçesindeki tarihi Beyazıt Camisi’nde başladı. Şüpheli, içeri girerek dolaplarda muhafaza edilen Kur’an-ı Kerim nüshalarını yırttı. Daha sonra aynı kişi, Arifiye Mahallesi’ndeki Reşadiye Camisi’ne geçti ve burada da benzer bir vandalizm eylemi gerçekleştirdi.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın farkına varan vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan güvenlik güçleri, şüpheliyi camiden çıkarken yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sırasında şüphelinin 1.81 promil alkollü olduğu belirlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şubesi ekiplerince ifadesi alınan kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ‘Dini değerleri alenen aşağılama’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINACAĞINI BELİRTİLDİ

Bu olay, toplumda büyük bir rahatsızlık yarattı ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Yetkililer, konuyla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlatıldığını ve benzer olayların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti.

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