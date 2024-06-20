Cami duvarına gamalı haç

Düzenleme: Kaynak: AA
Cami duvarına gamalı haç

Fransa Montauban’da inşaat halindeki bir caminin duvarına gamalı haçlar çizildi.

Fransa İslam Konseyi (CFCM), Montauban'da inşaat halindeki bir caminin duvarına yapılan ırkçı saldırıyı kınadı. CFCM'nin paylaştığı bilgilere göre, duvara "Evinize dönün pis Araplar" şeklinde hakaret içeren yazılar yazılmış ve gamalı haçlar çizilmiş.

CFCM, olayı şiddetle kınayarak, cami cemaati ve yetkililere desteklerini bildirdi.

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Montauban Belediye Başkanı Brigitte Bareges, olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu dayanılmaz yazıları en sert şekilde kınıyorum." dedi ve belediye ekiplerinin duvardaki yazıları temizlediğini belirtti.

Olay, Fransa'da son zamanlarda artan İslam karşıtı saldırılar arasında yer alıyor ve toplumda endişe yaratmış durumda.

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