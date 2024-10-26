Cami imamının lojmanı çıkan yangında küle döndü

Kaynak: AA
Cami imamının lojmanı çıkan yangında küle döndü

Aydın'ın Köşk ilçesinde cami imamının kaldığı lojman, çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Cumadere Mahallesi'nde 7 yıldır imamlık görevini sürdüren Ahmet Hamdi Yıldam'a ait lojmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Lojmandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Yangında tamamen yanan lojman kullanılamaz hale gelirken, yangın sırasında lojmanın boş olması teselli kaynağı oldu. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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