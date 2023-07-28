Cami kubbesine yuva yapan leyleklerin bacakları kırılmış halde bulundu

Serik ilçesine bağlı Burmahancı Mahallesi'nde her yıl caminin kubbesine yuva yapan leylek, cami imamı tarafından yaralı halde bulundu.
Leyleğin bacaklarının kırık halde bulduğunu anlatan cami imamı Fazıl Sungur, "Sabah kursa gelirken, ağacın altında poşet gibi bir şey gördüm.
Merak ettim bir baktım hayvan yerde yatıyor. Sonra bacaklarının yaralı olduğunu gördüm. Sonra Serik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne haber verdim" dedi.
Yaralı leyleğin, tedavi için doğa koruma ekipleri tarafından alınıp Antalya Hayvanat Bahçesine götürüldüğü öğrenildi.