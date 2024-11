Cami merdivenlerine seccade serilmesi tepki çekti

Kenan KAYHAN/TOKAT

Caminin üst katına çıkmak için merdivenlere yönelen cemaat basamaklara serilen seccadeleri görünce duraklayarak basıp basmamakta tereddüt yaşadılar. Cami cemaati seccade üzerinde yürüyerek bir üst kata çıkmakta şaşkın bakışlarla seccade üzerine basarak basamakları çıkarken, öte yandan bazı cami cemaati ise merdivenler önünde kararsız kalarak durakladılar.

SEÇİM YOK SAKİN OLUN

Camiye namaz kılmaya gelen bir vatandaş ise tereddüt eden cami cemaatini ‘önümüzde seçim yok sakin olun tereddüt etmeyin sorun olmaz’ diyerek ortamın gerilmesini önlediği ifade edildi.

KORKMAYIN TEREDDÜT ETMEYİN

Başka bir vatandaşın ise, ‘bunu yapan CHP’li, İYİ partili, Saadet veya Yeniden Refah partili değilse sorun olmaz zaten seçimde yok ki, merdivenlerden aşağı inelim korkmayın tereddüt etmeyin sorun yok, sorun yok’ dediği belirtildi.

CHP ESKİ GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU HEDEF OLMUŞTU

Çarşı camisine öğle namazını kılmak için gelen vatandaşlardan bir kısmı ise, ‘CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanlışlıkla seccadeye basmasından dolayı iktidar partisinin hedefi olmuş tepki çekmişti.’ Sözleri ile şaşkınlıklarını gizleyemediler. Bilecik Belediyesine ait AVM’nin satışı Vakıflar Bölge Müdürlüğüne takıldı.

Bilecik Belediye Meclisi Kasım ayı ilk toplantısında eski Seven Çarşısı yerine yapılan AVM’nin son durumu gündeme geldi.

AK Parti grup sözcüsü Onur Şeker’in AVM’nin son durumunu Başkan Melek Mızrak Subaşı’ya sorması üzerine Başkan Subaşı toplantının sonunda konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“1984 yıllarında Seven Pasajı ve şu an AVM’nin bulunduğu bölgede bir han ve müştemilat varmış”

Başkan Subaşı AVM’nin son durumu hakkında, “Benden yaşça büyük olanlar bilir, 1984 yıllarında Seven Pasajı ve şu an AVM’nin bulunduğu bölgede bir han ve müştemilat varmış. Sonra bu han ve müştemilat tescil edilmeden yıkılmış yani tescili yapılmamış. Tapuya da herhangi bir şerh düşülmemiş. Ardından tabi buraya Seven Pasajı yapılıyor. Sonra 2018 yılında Çevre ve Şehircilik Kanunu ile birlikte Seven Pasajı yıkılıyor yerine bu AVM yapılıyor. AVM’nin sürecini zaten her biriniz çok detaylı biliyorsunuz. Bilecikliler için bu kabusa dönmüş durumda.” İfadelerini kullandı.

“AVM ÖMRÜNÜ BİTİRDİĞİNDE BURAYA HAN VE MÜŞTEMİLAT YAPILSIN”

Subaşı açıklamasının devamında, ”Bir kez satmaya kalktık AVM’yi. AVM’yi satacağımız zaman oradan bir iki açıklama yapıldı. Açıklama yapılmasının ardından bizden dosya alan alacaklılar doğal olarak emin olamadılar, tedirginlik yaşadılar ve AVM’nin satışına ihaleye hiç kimse girmedi. Sonra Anıtlar Kurulu o bölgede Eskişehir Kültür Varlıkları’ndan bahsediyorum, farklı bir konuyu tartışırken bir de baktılar ki bu AVM’nin yeri tescilli olması gerekiyor. Apar topar oraya şerh düştüler, tapuya şerh düşüldü. Ve dediler ki, 100 yıl sonra bu AVM ömrünü bitirdiğinde buraya Han ve müştemilat yapılsın.” dedi.

Adli tatil esnasında mahkeme tarafından konu ile ilgili bir ara karar verildiğini söyleyen Başkan Subaşı, “8 Ağustos tarihinde adli tatilin olduğu tarihte bir dava görüldü. Alacaklı olan Al-Ve İnşaat’a mahkeme dedi ki, mahkeme kararı evet Bilecik Belediyesi senin paranı ödemek zorunda. Bir tarafta müteahhit haklı. Müteahhit orada bir yatırım yapmış, sonuna kadar haklı. Bir taraftan 8 Ağustostaki mahkemede ara karar verildi ve bir teminat mektubu bulmamız gerekti. Bu konu bugüne kadar hakikaten ciddi anlamda enerjimizi aldı. Ama artık hakikaten paylaşmakta bir sakınca görmüyorum. Gitmediğimiz banka kalmadı ve bu rakamda öyle kolay değil, 150 Milyon TL gibi bir rakamı bankaya teminat göstermek zorundayız. Çok üzgünüm, çünkü her şey olmuş bitmiş. Hiçbir noktada imzamız yok sadece satıp Bilecik’te bir AVM’nin canlanmasını istiyoruz. Tek amacımız bu.” Şeklinde konuştu.

“Bilecik Belediyesine teminat mektubu gösteremezse tüm mallarımıza bloke konuluyor”

Subaşı sözlerinin devamında, “Buranın yüzde 65’i bitmiş. Bir değer biçildi. Bir önceki encümenimiz 220 Milyon kadar bir değer biçti. Oradaki anlaşma gereği Bilecik Belediyesi 32’si geri kalanı da müteahhite ait. Tabi müeahhitin harcadığı rakam 78-80 Milyon olarak öngörülürse her gün işleyen bir zam var tabi ki. O da 150 Milyonlara falan ulaşacak muhtemelen. Henüz bize tebliğ edilmedi. Tebliğ edilmesin diye de dua eder durumdayız. Tebliğ edildikten sonra Bilecik Belediyesine teminat mektubu gösteremezse tüm mallarımıza bloke konuluyor. Şimdi biz bunu çözmek için kapısını çalmadığımız banka kalmadı. Ama öyle ya da böyle, bazı güçler bu kapıları bize kapattı. Sonrasında hatta bir görüşmemde sabah sekiz buçuk, dokuzda İstanbul’da bir bankanın Genel Müdürüyle bir görüşmedeydim, akşam dört buçukta da bakanlıkta kurulla ilgili birisiyle görüşmem vardı. Bazen diyorlar Melek Başkanım çok il dışındasın randevu bulamıyoruz diye. İnanın bunlar bizim ciddi bir enerjimizi aldı.” dedi.

“TAPUDAN ŞERH EĞER ÇEKİLMEZSE BİZ DE DAVA EDECEĞİZ”

Başkan Subaşı, “Sonuç olarak, Bakanlıkla görüştük, ilgili Bakan Yardımcısıyla görüştük, kurulda yetkili kişilerle görüştük, derdimizi anlattık. Bakın bu süreç böyle böyle. Eğer tapudan şerh eğer çekilmezse biz de dava edeceğiz. Çünkü zamanında Anıtlar Kurulu tapuya şerhi düşmeliydi. Tapuya bir şey koymalıydı ki Çevre Şehircilik Bakanlığının imzasına istinaden o yapıya izin verilmemeliydi. Şimdi burada hangi suçluyu arıyoruz? O bölgede eğer bir han, müştemilat varsa orada İl Kültür Müdürlüğü varsa, orda eski eserin cephesi bulunan her yer izin almak zorunda. Yoksa suç teşkil ediyor. Şimdi ne olacak biliyor muşunuz, ipin ucu karışıyor. Oradaki şerh çekilmezse Bilecik Belediyesi de dava açacak. Çünkü burada kamu zararı var. Müfettiş lütfen burayı bir an önce satın diyor. Ben anlaşmak istiyorum, Bilecik Belediyesinin buradan elde edebileceği bir gelir kalmamış durumda. Her gün taahhüt işleniyor. Süreç karma karışık, Arapsaçına dönmüş durumda.” İfadelerini kullandı.

“ANITLAR KURULU BİZE İZİN VERİRSE SATIŞA ÇIKACAĞIZ”

Subaşı, “Kurul kararı çıkmış ama henüz bizimle paylaşılmadı. Defalarca aradık, ulaşmaya çalıştık. Galiba yarın bize tebliğ edilecek. Tebliğ edildiğinde de kurul kararını göreceğiz. Anıtlar Kurulu bize izin verirse satışa çıkacağız. Burada bağcıyı dövmek mi yoksa bağdan üzüm toplamak mı. Orada işlemeyen kocaman bir bina var. Esnaf, vatandaş şikayetçi. Bilecik’te yaşayanlar olarak biz artık alışveriş için il dışına gitmekten bıktık. Çocuğumuzun ihtiyaçlarını il dışında görmekten bıktık. Bilecik değerli, bizim bildiğimiz kadarıyla yirmi bin öğrenci var. Burada bir AVM değer kazanacak, yeri tartışılır. Ben derim ki belki biraz il dışında mı olsaydı sen dersin ki tam merkezde çok iyi. Artık olan olmuş yapılan yapılmış. Zamanında şerhler konulmamış ama şimdi satmaya kalktığımızda kurul buradan şerhimi kaldırmam diyor. Kaldırmazsa orada bir ara karar görünüyor. Bu konu böyle kilitli bir hale geldi. Satışa yine çıkacağız. İnşallah yasaldır. Kamu zararının olmasını istemiyoruz. Danışıyoruz da aynı zamanda etrafa. Satamazsak AVM’nin ve belediyenin koca duvarlarına vatandaşlara duyuru asacağız. Biz bunu bu sebeplerden dolayı satamıyoruz diye.” dedi.

"BİR BÜTÜN OLARAK SATTIĞIMIZDA AVM OLUYOR, O ZAMAN YÖNETİM GİRİYOR"



Başkan Subaşı sözlerinin sonunda, “AVM’nin %65’i tamamlanmış durumda. Burayı tek tek sattığımız zaman Kayı Plaza gibi bir yer elde ediyoruz. Bir bütün olarak sattığımızda AVM oluyor, o zaman yönetim giriyor. Kayı plaza kötüdür demiyorum yanlış anlaşılmasın. Bugünün şartlarında Kayı Plaza gibi bir yer yok. Her birimiz iyi markalar istiyoruz. Bütüncül bir dönüşüm istiyoruz. Yürüyen aksamları olsun, temizliği doğalgazı olsun. Buraya inanılmaz yatırımcılar geldiler, bizden dosya aldılar. Arkadaşlarımız gezdirdi gösterdi. Burada alıcı var, bundan dolayı bir sorun yok. Umuyorum satış iznini de alabiliriz. Gerçekten satmak istiyoruz, bunu çok içten söylüyorum Satıp işime bakmak istiyorum. Kurtulmak istiyorum. Öyle bir enerjimizi aldı ki burası, randevu aldık bakanlıkları aradık. Kapısı çalmadığımız ne banka, ne yetkili ne de siyasi kaldı. Bu konuda Halil Eldemir’e, Selim Yağcı’ya, yaşar Tüzün’e bilgi verdim. Herkesi oraya kattım. Artık çözülürse çözülecek." Şeklinde konuştu.