Camide imamı bıçaklamıştı. İstenen ceza belli oldu

Fatih Camisi imamı Galip Usta ve Bilal Erdem'e bıçaklı saldırıda bulunan Ömer Salgın'ın yargılanmasında savcılık, sanık Ömer Salgın için "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan ve kamuoyunda büyük yankı bulan Fatih Camisi saldırısı davasında ilk duruşma gerçekleştirildi. Bıçaklı saldırıda imam Galip Usta ve cemaatinden Bilal Erdem'i yaralayan Ömer Salgın, tutuklu olarak yargılanıyor.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Duruşmada cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasını açıkladı.



Mütalaada, sanık Ömer Salgın'ın camiye gittiği, burada biraz zaman geçirdikten sonra imam Galip Usta'yı, öldürmeye elverişli kesici aletle yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaraladığı anlatıldı.

Mütalaada sanığın, müştekiler Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik eyleminden dolayı, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kasten ağır yaralama" ve "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından toplam 16 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapsi istendi.



Olaya müdahale ettiği sırada ayağı kırılan Yusufcan İslam'a yönelik ise "kasten yaralama" suçundan sanığın beraati öngörüldü.



Mütalaanın ardından söz alan tarafların avukatları savunma yapmak üzere süre talep etti. Mahkeme heyeti, taraflara savunmalarını hazırlamaları için süre verip, duruşmayı erteledi.

FATİH CAMİSİ'NDE İMAMA BIÇAKLI SALDIRI

Fatih Camisi'nde 8 Ocak'ta namaz sırasında sorun çıkaran sanık Ömer Salgın, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkartılmıştı. Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten sanık, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından yakalanan Salgın hakkında, Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar, Yusufcan İslam'a yönelik "kasten yaralama" suçundan da 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamıştı.