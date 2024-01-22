Camide Kur'an-ı önce öptü sonra yere koyup üzerine bastı

Kaynak: DHA
Camide Kur'an-ı önce öptü sonra yere koyup üzerine bastı
Sivas, Safa Cami dernek başkanlığı seçimi sırasında Kur'an-ı Kerim'i, 3 kez öptükten sonra ayağı ile basan başkan adaylarından S.K, gözaltına alındı.

Sivas'ın Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Safa Camii ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu ve dernek başkanlığı seçimi sırasında yaşanan olay, camide bulunan dernek üyelerini şoke etti.

Başkan adaylarından S.K., konuşma yaparken Kur'an-ı Kerim'i önce üç kez öpüp alnına koyduktan sonra yere bırakıp üzerine sağ ayağı ile basması, cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

S.K.'ya camideki dernek üyeleri tarafından gösterilen tepkinin ardından, Sivas Valiliği soruşturma başlattı.

Kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanan S.K., 'dini değerleri aşağılama' suçundan gözaltına alındı.

Konuyla ilgili olarak Sivas Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yüce Kitabımıza yapılan bu aşağılık hareketi şiddetle kınıyoruz. Bu tür kişiler hukuk önünde gereken cezayı alacaklardır" denildi.

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