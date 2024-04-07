Camideki sapık aranıyor. Baş örtüsü takıp camide namaz kılan kadını taciz etti

Kaynak: İHA
Camideki sapık aranıyor. Baş örtüsü takıp camide namaz kılan kadını taciz etti
Samsun’da imamın çöpe attığı eski cübbeyi giyip, başörtü takarak camiye giyen 40-45 yaşlarındaki bir erkek, iddiaya göre bir kadını da taciz etti.

Samsun'da akıllara durgunluk veren bir taciz olayı yaşandı.

İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Bahçelievler Camii'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre 40-45 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir erkek imamın çöpe attığı eski cübbeyi giyip başörtü de takarak camide kadınları arasına girerek teravih namazı kıldı. Namaz esnasında bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs polis tarafından her yerde aranıyor.

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Şahsın kendisini camide taciz ettiğini ileri süren kadın, polise şikayette bulundu. Polisin caminin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şahsı yakalamak için başlattığı çalışmaları sürüyor.

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