Camiler okullar derken Erdoğan’ın afişleri kışlaya da girdi

Erdoğan’ın afişleri okul ve camilere asılmasının ardından şimdi de kışlaya asıldı.

Camiler okullar derken Erdoğan’ın afişleri kışlaya da girdi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna sayılı günler kala adayların çalışmaları sürüyor.

Propaganda sürecinde AKP’li Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın afişlerinin kamu kuruluşlarına asılması dikkat çekti.

Daha önce Van’da bir okula ve Sultanahmet Camii’ne asılmasıyla tepki çeken Erdoğan afişleri şimdi de Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu’nun tel örgülerine asıldı.

“TCG ANADOLU GEMİSİNİ SEÇİM OTOBÜSÜNE DÖNDÜRDÜLER”

Duruma tepki gösteren Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, “Cami yetmedi kışlaya da siyaset soktular. TCG Anadolu gemisini seçim otobüsüne döndürdüler yetmedi askeri bölgelere AKP Genel Başkanı’nın fotoğraflarını astılar. O fotoğraflar size seçim kazandırmaz ama şanlı ordumuza halel getirir. Uyarıyoruz, onları asan kimse oradan indirsin” dedi.

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