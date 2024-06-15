Camilerde bayram öncesi temizlik seferberliği başladı

Çalışmalar kapsamında, camilerin iç ve dış mekânları detaylı bir şekilde temizlendi ve dezenfekte edildi. Ayrıca cami bahçelerindeki çevre düzenlemeleri gözden geçirilip, gerekli bakım çalışmaları yapıldı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı, manevi değerlerimizin yoğun olarak yaşandığı önemli günlerden biridir. Vatandaşlarımızın ibadetlerini daha sağlıklı ve temiz bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için çalışmalarımızı tamamladık. Ekiplerimiz, bayram süresince de temizlik faaliyetlerini aralıksız sürdürecekler" ifadelerini kullandı.