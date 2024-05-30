Camilerde Filistinliler ve şehitler için dua edilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Erbaş sosyal medya üzerinden "Filistin'e destek, Gazze'ye dua" temalı bir gönderi paylaştı.

Gönderisinde, "Gazze'de yaşanan acı olaylarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimiz ve vatan savunmasında şehit düşen kahramanlarımız için 31 Mayıs Cuma günü sabah namazında ülkemizdeki tüm camilerde dua edeceğiz" dedi.

Erbaş, ayrıca kendisinin Ankara'daki Hacı Bayram Veli Camii'nde olacağını belirtti ve tüm halkı bu dualara katılmaya çağırdı.