Camını kırdığı mağazadan hırsızlık yapan kadından ilginç savunma

Adana'da Özlem Demircioğlu adında 38 yaşındaki kadın bir giyim mağazasının camını kırarar, hırsızlık yapmaya başladı. Ancak bu hırsızlık girişimi yarıda kaldı. Çünkü olay yerine gelen iş yeri sahibi, polisi aradı, kadın mağazının içinde yakalandı.

"ORASI BENİM AMCAMIN DÜKKANI"

Adana'nın Seyhan ilçesinde sabah saat 09.30 sıralarında Özlem Demircioğlu adlı kadın bir mağazanın kapı camını kırdı ve içeri girdi. İddiaya göre kadın içeride çalmak için kıyafet seçerken, iş yerinin sahibi dükkanına geldi. İş yerini bu vaziyette gören dükkan sahibi, kırık camdan kadına seslendi, ne yaptığını sordu. Bu sırada ilginç diyologlar yaşandı.

Ancak polis çağırılmıştı. Bir de sağlık ekibi. Kadın camı kırarken, ellerini kesmişti. Olay yerine gelen polisler sağlık ekiplerinin de yardımıyla kadını karga tulumba dükkandan çıkardı.

İfadesi alınan kadının, ‘hırsızlık’, ‘yağma’ ve ‘gasp’ gibi suçlardan 19 kaydının olduğu belirlendi. Tedavi ve ifade alınma sürecinden sonra kadın adliyeye sevk edildi. Bu sırada kadın kendisini görüntüleyen gazetecilere pes dedirten bir savunmada bulundu. Kadın hakkındaki 19 suç kaydına rağmen “Ben hırsızlık yapmadım. Boşuna gözaltına alındım. Orası benim amcamın dükkanı” dedi.

Hırsızlık yaptığı mağazanın amcasının olduğunu iddia eden Özlem Demircioğlu tutuklanarak, cezaevine gönderildi.