Caminin önünde kurşunlandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Şeyh Camii'nin önünde alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi tabanca ile vuruldu.

Caminin önünde kurşunlandı

İHA'nın haberine göre, olay ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesi'de meydana geldi. İddiaya göre, A.P. ile O.U. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine O.U. yanında bulunan tabanca ile A.P.’ye Şeyh Camii'nin önünde yaraladı. İhbar üzerinde bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de A.P.’yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan O.U.’yu yakalamak için çalışma başlattı.

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